Deputatul Morar a salvat bugetele a patru orașe maramureșene

Rarisim gest de normalitate

În mod normal, n-ar trebui să lăudăm cele de mai jos, ar trebui să fie o normalitate. Dar date fiind zilele și contextul, da, merită. Patru orașe maramureșene și o comună se zbăteau până mai ieri, în pragul falimentului, din cauza datoriilor acumulate. Deputatul Lucian Morar, alături de alții, s-a luptat și a obținut sume de compensare cu care cele patru orașe să primească o gură de oxigen. N-am aflat de la el. Am aflat de la primarii din Șomcuta Mare și Ulmeni (da, fiul, da, era direct interesat, dar nu schimbă cu nimic situația…), drept pentru care am sunat să aflăm exact natura ajutorului.

„Deci, pe exercițiul financiar 2017-2023, de la fonduri europene, proiectele prin ADRNV au adus bani comunităților. După pandemie, cu inflație mare, Guvernul României a dat o ordonanță prin care constructorii de la felurite investiții puteau să deconteze materiale și lucrări nu la valoarea ofertată, ci la valoarea zilei, dată de INS. Exemplu, fierul beton de la 80 de bani/kg putea fi decontat la 1,10 lei, la prețul actualizat dat de Institutul de Statistică. A urmat o majorare pe contracte, Guvernul a ajutat, fie pe PNDL 1-2, fie pe CNI, Saligny, s-a ajutat din buget. Pe ADR, la unii da, la alții nu. De exemplu, la Ulmeni, unde știu pentru că eram primar, a rămas o diferență neplătită de 5,5 milioane lei, de la centrul de zi din Țicău. La fel, la Șomcuta Mare, Săliştea de Sus, Baia Sprie și în comuna Sarasău. Am reușit, împreună cu Gabriel Zetea și cu un primar din Dâmbovița, să convingem Guvernul să acorde aceste sume, dar am reușit numai pentru orașele mici și mijlocii. În Maramureș, cele patru. Baia Sprie a primit 9,2 milioane, nici nu mai visau că văd vreodată banii, erau probabil trecuți la pierderi definitive. Sigur, e cam 80% din sumă, dar tot e ceva. Își achită primăriile datoriile, ori creditele luate. Și doamna deputat Chilat a contribuit, să nu uit. Restul… sincer… nici nu cred c-au știut despre situație. În fapt, am ajutat 240 de localități din România inclusiv vecini gen Jibou, Negrești Oaș sau altele din regiunea de Nord-Vest. Era de domeniul fantasticului să se dea ajustări numai unora. O parte luaseră, erau la zi, alții nu. Anul trecut, guvernul Ciolacu a vrut să rezolve problema, erau 1,5 miliarde în buget pentru asta, a venit guvernul Bolojan, a tăiat banii la prima rectificare. Acuma… sigur că o consider o realizare, e de fapt un gest de dreptate făcută UAT-urilor care s-au străduit să aibă fonduri și proiecte europene și investiții”, spune deputatul Lucian Morar. Iar noi am visa ca parlamentarii maramureșeni, trimiși acolo pentru așa ceva, să lucreze efectiv pentru binele celor ce i-au votat să meargă în Parlament, să devină situația de mai sus un gest firesc, ba o obligație de serviciu!