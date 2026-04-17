Drumurile de pe Culoarul Someșului, încă o nebuloasă

Absolut teoretic, pentru sătmăreni, codreni și cei de pe Culoarul Someșului vin vremuri bune. Se întrevede drumul expres rapid Baia Mare-Satu Mare, aflăm că firma de exproprieri a început să contacteze proprietarii de terenuri de pe malul Someșului. Vor fi 2/2 benzi, drumul nu va trece prin localități și e binevenit. Dar între timp, avem alt drum “la dispoziție”: înaintează cu pași repezi lucrările la drumul județean Satu Mare-Pomi, de talia Drumului Nordului al nostru, cu care de altfel se și întâlnește, la Ardusat.

De-aici încep însă necazurile. Chiar dacă e făcut bine, Drumul Nordului se desparte și intră spre Țara Codrului la Gârdani, nu îna­inte de a avea o porțiune, dincolo de podul Ardusatului, unde e disputat între comunele Fărcașa, Ardusat și urmașii fostului grof Degenfeld. Da, e vorba de pășunea frumoasă de deasupra drumului, dar groful cere încă sute de hectare pentru care încă n-a primit satisfacție. Revenim la oile noastre-DJ 108A. Intră în Sălsig, e parțial reparat, asfaltat cu un prim strat, care însă e deja stricat între Sălsig și Ulmeni. În oraș nu s-a lucrat deloc, iar dincolo spre Țicău sunt lucrări la drum, inclusiv turnat asfalt, pe o porțiune. La ritmul dat, autoritățile din zonă au mari îndoieli că se finalizează anul acesta, ba datorită lucrărilor, traficul a scăzut serios dinspre Sălaj spre Maramureș sau spre podul de la Ulmeni.