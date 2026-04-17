Minaur caută primele puncte în play-off, în deplasare la Arad

CS Minaur Baia Mare joacă vineri, 17 aprilie, de la ora 17.00, pe terenul echipei ACS Viitorul Arad, într-un meci din etapa a 3-a a play-offului Ligii 3.

Băimărenii nu au început bine această fază a competiției, fiind învinși în ambele partide disputate până acum: 0-1 în deplasare cu CSM Unirea Alba Iulia și 1-2 pe teren propriu cu Politehnica Timișoara. Cu 7 puncte acumulate, echipa antrenată de Alexandru Pelici ocupă penultimul loc în Seria 4.

Nici adversara de vineri nu stă mai bine. ACS Viitorul Arad a pierdut ambele meciuri din play-off și se află pe ultimul loc, cu doar 3 puncte.

Program etapa 3, play-off

Vineri, 17 aprilie, ora 17.00: ACS Viitorul Arad – CS Minaur Baia Mare; Metalurgistul Cugir – Sănătatea Cluj.

Sâmbătă, 18 aprilie, ora 17.00: CSM Unirea Alba Iulia – AFC Unirea Tășnad; Politehnica Timișoara – SCM Zalău.