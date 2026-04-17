Noi eco-insule digitalizate, date în folosință, în Baia Mare

Municipiul Baia Mare informează cetățenii că, începând de sâmbătă, 18 aprilie 2026, vor fi operaționalizate alte 16 noi platforme cu eco-insule digitalizate pe raza orașului.

Eco-insulele digitalizate pot fi utilizate doar cu cartelă sau prin aplicația mobilă (după activare). În perioada următoare, recipientele tradiționale vor fi eliminate de către operatorul de salubrizare, astfel încât depozitarea deșeurilor va fi posibilă doar în cadrul celor 16 platforme cu eco-insule digitalizate. Cetățenii care nu dețin cartelă sunt rugați să se prezinte la Serviciul de Utilități Publice din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare, str. Gheorghe Șincai nr. 37, pentru ridicarea acesteia. Cartelele se eliberează pe baza actului de identitate, iar la momentul ridicării cetățenii vor primi și codul necesar pentru activarea aplicației pe telefonul mobil, cod care permite utilizarea sistemului (deblocarea ușilor/ cuvei). În cazul în care eco-insulele nu funcționează sau cartela afișează erori, cetățenii sunt rugați să apeleze Dispeceratul Poliției Locale Baia Mare, la numărul 0372 702 702.