Restricții de trafic la PTF Sighetu Marmației, din cauza lucrărilor la podul peste Tisa

Traficul rutier prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației va fi restricționat în perioada 17 aprilie – 15 mai 2026, ca urmare a reluării lucrărilor de reabilitare la podul peste Tisa.

Potrivit Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației, lucrările vizează carosabilul și trotuarele podului care face legătura rutieră dintre România și Ucraina.

Restricțiile vor fi aplicate de luni până vineri, în intervalul orar 09.00-16.00, pentru a permite desfășurarea lucrărilor în condiții de siguranță.

Traficul pietonal nu va fi afectat pe durata intervențiilor. Autoritățile le recomandă șoferilor să își planifice din timp deplasările și să țină cont de restricțiile impuse în această perioadă.