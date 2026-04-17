Străzi asfaltate cu bani Saligny la Ulmeni, în curs piste de biciclete

Orășelul Ulmeni a finalizat, ne spune primarul Lucian Morar Jr., asfaltări cu bani Saligny pe 9 kilometri, dar are în curs piste de biciclete pe 5,7 kilometri.

Rămâne discutabil șantierul de pe DJ 81, de la Sălsig spre Ulmeni și Țicău. S-a lucrat cu țârâita anul trecut, apoi mai bine, acum au reînceput lucrările. Din păcate, la Sălsig deja e plin de gropi asfaltul cel nou. Se toarnă primul strat și la Tohat-Țicău. Ajutorul a venit de la Consiliul Județean, care a cofinanțat cu 20% finalizarea lucrărilor, așteptată a fi anul acesta. Dar la ritmul dat, autoritățile locale nu sunt foarte optimiste.