Bugetul orașului a fost adoptat. Este unul de subzistență

Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Municipiului Baia Mare pe anul 2026 a fost adoptat de aleșii locali în ședința extraordinară de ieri, 17 aprilie. Acesta este în cuantum, la capitolul venituri totale, de 1.355.504,69 mii lei. De asemenea, cheltuielile totale sunt preconizate la 1.373.842,69 mii lei, diferența de 18.338 mii lei reprezentând excedent la finele anului 2025.

Cu toate acestea, bugetul este unul de subzistență, și nu ajunge pentru asigurarea tuturor necesităților administrației locale până la finalul anului 2026. Primarul a explicat situația. ”Este un buget de subzistență, care ne permite în prima fază să continuăm tot ce avem noi pe parte de investiții și să funcționăm cu serviciile publice, sigur, la un nivel de avarie, aș putea spune. Asta pentru că nu am putut încă să dimensionăm sumele necesare pentru toate serviciile publice sau structurile din subordine, să alocăm toate sumele până la sfârșitul anului. Am încercat să ținem cont de fiecare propunere transmisă de consilierii locali din grupurile politice, ca amendamente pentru îmbună­tățirea proiectului. Acolo unde nu am reușit, din discuțiile pe care le-am purtat, ne-am luat angajamentul, atât eu, cât și colegii din aparatul de specialitate, ca la prima rectificare bugetară, pe care o vom face undeva la începutul lunii iunie, să îmbunătățim tot ceea ce înseamnă listă de investiții, sau alocări financiare pentru diferite obiective. În construcția bugetului pe 2026 am avut anumite constrângeri financiare, legislative, mai precis. Faptul că nu ne-am realizat gradul de venituri într-o proporție de 97% trei ani consecutiv, am fost limitați la introducerea ca venituri din taxele și impozitele locale a execuției bugetare pe 2025”, a declarat Doru Dăncuș.