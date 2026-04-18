În Baia Mare se inaugurează cele două creșe noi

Luni, 20 aprilie, Primăria Baia Mare inaugurează două dintre cele mai importante investiții în infrastructura educațională din oraș: Creșa Mare de pe strada Gării și Creșa Mică de pe strada Melodiei.

”Cu această ocazie o să-l avem alături de noi pe domnul Attila Cseke, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, un susținător al proiectelor noastre de dezvoltare. (…) Cele două creșe noi și moderne, dotate cu tot ceea ce este necesar, sunt locuri în care copiii noștri vor crește și vor învăța în cele mai bune condiții. Două investiții care înseamnă mame și tați care pot merge la muncă fără să-și facă griji, înseamnă copii care au un start bun în viață, înseamnă familii care simt că administrația orașului în care trăiesc lucrează pentru bunăstarea lor. Împreună cu domnul ministru vom vizita și șantierul de pe strada Victoriei, inclusiv baza sportivă de aici, dar și șantierul Cinematografului Dacia, investiții finanțate prin programele guvernamentale derulate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației”, a declarat Doru Dăncuș, edilul municipiului.