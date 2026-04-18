În Leordina au apărut deja problemele cu apa insuficientă, deși vara încă e departe

Unele comunități locale din județ deja încep să se confrunte cu problema apei insuficiente la rețeaua publică. Acesta este și motivul pentru care administrațiile locale trag un semnal de alarmă: ”Având în vedere situația actuală, a secetei hidrologice, facem apel tuturor consumatorilor racordați la rețeaua de apă a comunei Leordina, să folosească eficient și rațional resursele de apă. Asta deoarece rezervoarele de înmagazinare se epuizează cu rapiditate. Recomandăm să utilizați apa din rețeaua publică doar în scopul de uz casnic. Evitați folosirea acesteia în alte scopuri, precum ar fi în agricultură, irigatul grădinilor, serelor, livezilor sau spălatul curților, teraselor, pavajelor. În caz contrar, vom fi nevoiți să punem în aplicare un program de raționalizare a apei sau chiar sistarea furnizării apei în intervalul orar 22:00 – 6:00”, au spus cei din Primăria Leordina.