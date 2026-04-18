Noul secretar de stat maramureșean și-a început mandatul cu rezolvarea unei probleme stringente a județului

Nici nu s-a instalat bine în funcția de secretar de stat la Ministerul Economiei că maramureșeanul Adrian Dan Pop are de lucru. El s-a întâlnit cu un parlamentar de Maramureș, pe o temă extrem de importantă: ia­zul de la Tăuții de Sus.

”Acum, Maramureșul are un sprijin important la Ministerul Economiei prin noul secretar de stat Adrian Dan Pop, cu care am avut o primă ședință de lucru la care a participat și secretarul de stat Iulian Mărgeloiu. Tema principală a fost stadiul proiectului de ecologizare a iazului de la Tăuții de Sus. După ani buni în care acest iaz toxic a afectat sănătatea oamenilor și a otrăvit mediul înconjurător, ne asigurăm că nu mai există întârzieri și blocaje. Lucrările deblocate anul trecut cu sprijinul miniștrilor Diana Buzoianu, Radu Miruţă și Irineu Darău, sunt acum accelerate prin toate pârghiile legale, pentru a elimina cât mai repede acest risc major pentru comunitatea locală. Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), care finanțează proiectul, a încheiat procedurile. În prezent, se lucrează la caietul de sarcini și, în curând, lucrările de închidere și ecologizare vor fi scoase la licitație publică. Pentru noi, maramureșenii, acest proiect nu este o simplă investiție, ci înseamnă o viață mai sănătoasă, un aer mai curat și un mediu mai protejat pentru generațiile viitoare”, a spus Brian Cristian, deputat de Maramureș.