Reprezentanți ai Serviciului Maltez Baia Mare, prezenți la Conferința Națională de Medicină de Urgență și Salvări în Situații Speciale

Mai mulți reprezentanți ai Serviciului Maltez Baia Mare vor fi prezenți la Conferința Națională de Medicină de Urgență și Salvări în Situații Speciale, care se desfășoară în perioada 27-30 mai la Băile Felix. Este vorba despre Laszlo Erika și Vatră Cătălin.

”În cadrul evenimentelor publice de amploare, urgențele medicale nu sunt doar frecvente, ci adesea de o complexitate crescută, imprevizibile și dificil de gestionat în condiții de presiune maximă. De la simple accidente și traumatisme, până la cazuri critice în care factorii de mediu, aglomerația și accesul limitat complică intervenția, fiecare situație devine o provocare unică.

Lucrarea «Managementul urgențelor medicale la evenimente publice de amploare. Experiența echipelor de voluntari ale Serviciului de Ajutor Maltez Baia Mare. Studiu de caz.» evidențiază experiența Serviciului de Ajutor Maltez Baia Mare în gestionarea acestor cazuri, punând accent pe capacitatea de intervenție rapidă, luarea deciziilor în timp real și coordonarea eficientă în teren. Studiul de caz reflectă realitatea intervențiilor, unde complexitatea nu ține doar de patologie, ci și de context”, au explicat organizatorii evenimentului.