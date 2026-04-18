Un nou joc esențial în lupta pentru Europa

CSM Slatina – CS Minaur Baia Mare

CS Minaur Baia Mare are parte de un meci important în Liga Florilor MOL. Sâmbătă, 18 aprilie, de la ora 18.00, echipa băimăreană va juca în deplasare, la Slatina, în etapa a 20-a a Ligii Florilor.

Partida este una cu miză mare pentru Minaur, care are nevoie de victorie pentru a mai spera la locul 5, poziție care poate duce în cupele europene. Situația este însă complicată, iar calculele depind și de rezultatele celorlalte echipe, dar și de locurile disponibile pentru România.

Meciul de la Slatina are și o încărcătură specială. Pe banca echipei gazdă se află doi foști antrenori ai Minaur, băimărenii Andrei Popescu și Raul Fotonea, iar în lotul Slatinei sunt mai multe jucătoare care au evoluat în sezonul precedent la echipa noastră, precum Vukajlovic, Cazanga, Luciana Popescu sau Țîrle.

Și echipa din Slatina are obiective la fel de importante, fiind implicată în lupta pentru un loc de cupă europeană, ceea ce face ca duelul să fie și mai echilibrat.

În același timp, Minaur mai păstrează o șansă și prin Cupa României, unde s-a calificat în Final 4. Turneul final va avea loc chiar în polivalenta „Lascăr Pană”, iar Minaur va juca în semifinale cu formația din Râmnicu Vâlcea.

Partida de la Slatina va fi arbitrată de Gabriel Badiu și Ioan Barbu din Cluj-Napoca, supervizați de pe margine de observatorul Gheorghe Bejinariu din Pitești.

Program etapa 20

Sâmbătă, 18 aprilie: Rapid București – HC Zalău (ora 15.00); HC Dunărea Brăila – CSM Târgu Jiu (ora 17.30); SCM Universitatea Craiova – CSM Corona Brașov (ora 18.00); CSM Slatina – CS Minaur Baia Mare (ora 18.00).

Sâmbătă, 2 mai: CSM București – CSM Galați

Duminică, 3 mai: SCM Râmnicu Vâlcea – CS Gloria Bistrița (ora 17.30).