O nouă campanie de colectare textile uzate în Baia Mare

Luni, 20.04.2026, de la ora 17, vor fi amplasate recipientele pentru colectarea deșeurilor textile în Baia Mare. După 24 de ore, adică marți, 21.04.2026, după ora 17, containerele vor fi retrase, anunță ADI Deșeuri.

Pentru evitarea depozitării altor tipuri de deșeuri sau împrăștierea hainelor depuse de cetățeni, locațiile vor fi supravegheate de Poliția Locală. Locurile în care vor fi amplasate containerele pentru depozitarea deșeurilor textile sunt:

– Valea Borcutului (zona Castel)

– Păpădiei intersecție cu str. Berăriei

– Enescu (parcare)

– Ioan Slavici (lângă locul de joacă)

– Hollosi Simon (lângă iglu pentru colectarea sticlei)

– str. Alba Iulia intersecția cu Colonia Topitorilor

– Vasile Lucaciu intersecție cu 13 Septembrie

– Ferneziu (zona Complex).

În categoria deșeurilor textile intră: articole de îmbrăcăminte uzate (bluze, cămăși, jachete, sacouri, paltoane, tricouri, fuste, pantaloni etc); perdele și draperii uzate, cearșafuri, fețe de perne și pături, resturi de material textil etc; în­căl­țăminte.