Participanții la Zumba Festival pot susține activitatea ASSOC

Între 1–3 mai 2026, în Baia Mare are loc Zumba Festival, un eveniment care este o explozie de muzică, mișcare și energie pozitivă pentru toți iubitorii de dans și fitness.

„Trei zile pline de sesiuni antrenante, instructori renumiți, coregrafii spectaculoase și experiențe care îți vor depăși așteptările, iar ASSOC este în mijlocul acțiunii împreună cu adulții cu dizabilități beneficiari ai serviciilor noastre sociale. Cu doar 35 de lei, îți cumperi biletul și susții direct activitatea ASSOC, contribuind la sprijinirea persoanelor vulnerabile. Fiecare bilet se transformă într-o faptă bună și într-un ajutor real: mese calde pentru cei în nevoie de la Cantina Socială ASSOC, servicii sociale și sprijin pentru persoane adulte cu dizabilități, o șansă în plus pentru oameni care au nevoie de ajutor”, au mărturisit reprezentanții Asociației ASSOC. Evenimentul se desfășoară la Sala Sporturilor Baia Mare. Biletele pot fi achiziționate la https://zumbafestival.ro/.