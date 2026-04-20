Administrația Borșa își externalizează transportul public local

Primăria orașului Borșa anunță că lansează licitație publică deschisă pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane (curse regulate). Acesta este un pas important pentru îmbunătățirea mobilității în oraș.

Ce presupune licitația? Se scot practic la licitație 5 trasee urbane: Borșa Centru – Baia Borșa; Borșa Centru – Complex; Borșa Centru – Repedea; Borșa Centru – Gară; Borșa Centru – Pietroasa. Durata contractului ar urma să fie de 7 ani, cu redevența minimă de pornire de 6.000 lei / traseu (pentru traseele 1–4) și 2.500 lei / traseu (pentru traseul 5), iar tarifele de pornire pentru bilete ar urma să fie de la 6 la 10 lei, în funcție de traseu. Evaluarea ofertelor se va face pe baza unui echilibru între calitate și preț, având în vedere: oferta financiară (redevența); vechimea și dotările parcului auto; confortul (aer condiționat); clasificarea autobuzelor; impactul asupra mediului și nivelul tarifelor propuse. Ofertele se depun în plic sigilat (un exemplar original), termenul limită fiind data de 4 mai 2026, ora 11:00. Loc depunere: Primăria Orașului Borșa.