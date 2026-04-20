Calendarul cultural la Colonia Pictorilor, cu ocazia a 130 de ani de activitate

Colonia Pictorilor a fost și rămâne un loc dedicat creației, reunind artiștii, creatorii și comunitatea într-un cadru cu o atmosferă autentică. În prezent, sunt celebrați 130 de ani de activitate artistică și culturală.

Cu această ocazie specială, a fost lansat Anul Aniversar 130, alături de un calendar cultural care include expoziții, evenimente, ateliere, concerte și întâlniri cu artiști, în cadrul multiplelor proiecte interdisciplinare.

Pe lista evenimentelor figurează următoarele:

29 aprilie – 6 mai: Erasmus Professional Training – WIT Academy Varșovia;

5 mai – 7 iunie: Ziua Artistului Plastic – aniversarea a 130 de ani de artă la Baia Mare;

9 mai: A.G. Weinberger Blues – concert, lansare de carte și dialog cu artistul;

16 mai: concert de jazz Room for Three; 27 mai: Simpozionul Timberhause;

30 mai – 6 iunie: Erasmus Professional Training – WIT Academy Varșovia;

12 iunie – 13 iulie: Expoziția studenților doctoranzi; 17 iulie – 13 septembrie: Expoziție de sculptură Maxim Dumitraș; 18 septembrie – 22 noiembrie: Anuala Artelor – aniversarea a 130 de ani de artă la Baia Mare;

22-25 octombrie: Colocviul franco-român de științe ale informației și comunicării;

22 octombrie – 22 noiembrie: Expoziție-cercetare și creație media;

27 noiembrie – 23 ianuarie: Expoziție retrospectivă Nicolae Cațavei.