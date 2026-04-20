Ciorile, mai deștepte ca noi?

Cu ani în urmă, singura problemă majoră cu populația de ciori era la Satulung, unde cuibăreau în păduricea de vizavi de primărie. Orice încercare de a le fugări a fost inutilă, până când… s-au tras la oraș. S-au aciuat la Recea, la intrarea în Baia Mare, în șirul de plopi înalți. Apoi au descoperit groapa de gunoi de către Groși și s-au tras și acolo. La acest moment, la Satulung în parc abia mai sunt câteva, croncăne când și când. În schimb, stau de pază pe pasarela cea nouă de la târgul auto și, ca noutate, au început să cuibărească și în plopii de la unitatea militară din Baia Mare, vizavi de marketuri!