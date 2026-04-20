În Baia Mare, Profu’ zăpăcit prezintă experimente fizice și chimice într-un spectacol educativ

În 23 aprilie, de la ora 18.30, elevii împreună cu profesorii, părinții sau bunicii sunt așteptați la un spectacol inedit și educativ, menit să îi determine pe copii să îndrăgească discipline precum fizica și chimia. Profu’ zăpăcit își va prezenta experimentele la ATP Tech Center Baia Mare, iar cei mai curioși vor învăța „ce este forța centripetă, principiul Bernoulli, cine a fost Sir Isaac Newton, ce este comprimarea și dilatarea, de ce ne subțiază Heliul vocea, vom încerca să facem aerul vizibil și ne vom lupta cu un tun de aer etc.”

În postura profului zăpăcit este actorul orădean, Șerban Borda, absolvent al Facultății de Actorie din Târgu Mureș. Profu’ zăpăcit a declarat într-un interviu pentru Graiul Maramureșului că este „un mare pasionat de știință și de educație prin joacă”, iar prin spectacolele sale vrea să demonstreze că învățarea poate fi distractivă.

R: Cine este de fapt Profu zăpăcit?

P.Z.: Profu’ zăpăcit este un personaj care îmbină știința cu umorul. Este acel profesor pe care toți ne-am fi dorit să-l avem la școală: trăsnit, curios, energic și mereu gata să transforme o lecție într-un spectacol. Dincolo de aparența „zăpăcită”, este un mare pasionat de știință și de educație prin joacă.

R: Ați cucerit o țară întreagă prin apariția televizată la emisiunea „Românii au talent”. Cum a fost acea experiență?

P.Z.: A fost o experiență incredibilă, plină de emoții și adrenalină. Pe scenă am adus o serie de experimente spectaculoase de fizică și chimie, combinate cu multă energie și interacțiune cu publicul. A fost momentul în care „zăpăceala” mea a ajuns în casele oamenilor și m-a ajutat să mă fac cunoscut la nivel național.

R: Cum vi s-a schimbat viața de la acel moment de succes?

P.Z.: Totul s-a accelerat. Am început să primesc invitații din toată țara, dar și din străinătate, să ajung cu spectacolul în Asia, America și Africa, să cunosc oameni minunați și să duc spectacolele în tot mai multe comunități. Responsabilitatea a crescut, dar și bucuria de a vedea copii și adulți fascinați de știință.

R: Au urmat spectacole în toată țara. Cui se adresează?

P.Z.: Spectacolele sunt primite cu entuziasm peste tot. Publicul râde, participă, învață fără să-și dea seama. Se adresează atât copiilor, cât și adulților – pentru că, sincer, și oamenii mari au nevoie să redescopere bucuria experimentului.

R: Care sunt experimentele dvs cele mai de succes?

P.Z.: Experimentele cu reacții spectaculoase – fum, spumă, explozii mici și sigure – sunt mereu preferatele publicului. Dar și cele interactive, în care copiii devin „asistenții” mei, sunt extrem de apreciate.

R: Cum ați ajuns în postura de „profu zăpăcit”? De unde v-ați inspirat?

P.Z.: Personajul a apărut din dorința de a face știința mai atractivă. M-am inspirat din profesori carismatici, din spectacole educative și, recunosc, și din propria mea energie uneori… greu de stăpânit.

R: Spectacolul dvs se bazează pe experimente de fizică, chimie, dacă e să ne întoarcem în trecut și să vă amintiți de viața de elev, erați pasionat încă de atunci de aceste două materii sau pasiunea a venit pe parcurs după ce ați terminat școala?

P.Z.: Da, aveam o curiozitate naturală, dar nu pot spune că eram „tocilarul clasei”. Pasiunea s-a construit în timp, mai ales când am descoperit cât de spectaculoasă poate fi știința în practică.

R: Cum erați ca elev? La fel de „zăpăcit”?

P.Z.: Să spunem că aveam momentele mele. Nu eram neapărat „zăpăcit”, dar sigur eram curios și uneori prea energic pentru orele clasice.

R: Care este mesajul pe care vreți să îl transmiteți prin spectacolele dvs?

P.Z.: Că învățarea poate fi distractivă. Că știința nu este plictisitoare. Și că fiecare copil are dreptul să fie curios, să pună întrebări și să descopere lumea în felul lui.

R: Care a fost cea mai mare provocare la care ați fost supus din această postură de „prof zăpăcit?

P.Z.: Să mențin echilibrul între divertisment și educație. Să nu fie doar un show spectaculos, ci și unul care lasă ceva în urmă – o scânteie de curiozitate.

R: Dacă nu ați fi fost „profu zăpăcit”, în ce ipostază v-ar fi plăcut să vă regăsiți?

P.Z.: Probabil tot într-un domeniu creativ sau educativ. Poate trainer, dar sigur ceva care implică oamenii și energia directă cu publicul.

R: Ce le transmiteți celor care încă nu au auzit de dvs și de spectacolele dvs, dar ați dori să se regăsească în publicul show-urilor unde sunteți protagonist?

P.Z.: Să vină măcar o dată la un spectacol. Promit că vor râde, vor învăța și vor pleca puțin mai… „zăpăciți” – în sensul bun!