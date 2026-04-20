Poliția Locală Baia Mare va avea o ambulanță veterinară

Serviciul Județean de Ambulanță Maramureș a donat o autospecială către Poliția Locală Baia Mare, iar autovehiculul va fi transformat într-o ambulanță destinată intervențiilor veterinare în teren.

„Urmează perioada de revizie, reparații și amenajare, astfel încât aceasta să poată fi folosită în sprijinul animalelor aflate pe domeniul public. Cu ajutorul laboratorului mobil, vor putea fi realizate în teren: evaluări medicale primare, vaccinări obligatorii, deparazitări, tratamente de urgență, sterilizarea gratuită a câinilor masculi. Poliția Locală are angajați medici veterinari, care vor deservi acest laborator mobil. Pentru femele, sterilizările vor fi realizate în cabinete veterinare partenere, prin colaborarea municipalității cu medici veterinari autorizați”, au explicat reprezentanții Poliției Locale Baia Mare.