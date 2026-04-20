Primăria Rona de Jos, dotată cu autospecială de pompieri

Autoritatea locală din Rona de Jos anunță că i-a sosit autospeciala de pompieri, achiziționată prin proiectul NEXT pentru un viitor verde – Cooperare transfrontalieră între comunele Rona de Jos și Neresnitsya – Ucraina. Proiectul vine ca adaptare la schimbările climatice.

Până acum au fost livrate, în cadrul proiectului, următoarele echipamente: autospecială de pompieri; tractor; remorcă; vidanjă; lamă de zăpadă; distribuitor antiderapant cu autoîncărcare și buldoexcavator. Mai trebuie să fie achiziționate: un generator de curent trifazic; dronă și aparate de respirat. Proiectul NEXT pentru un viitor verde – Cooperare transfrontalieră între Comuna Rona de Jos și Comuna Neresnitsya pentru adaptarea la schimbările climatice este finanțat din fonduri europene nerambursabile în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte standard al Programului Interreg NEXT România – Ucraina 2021-2027.