Spitalul de Pneumoftiziologie are Compartiment de oncologie

Spitalul de Pneu­mo­ftiziologie Baia Mare și-a lărgit paleta de servicii medicale și oferă consultații și investigații pentru depistarea cancerului. Compartimentul de oncologie a devenit funcțional de curând și este deservit de doi medici specialiști.

„Deocamdată, monitorizăm pacienții oncologici, se fac investigații și în momentul în care ai diagnosticul, pacientul se trimite cu rețetă în ală parte. Noi ne dorim un centru de excelență de depistare a cancerului pulmonar și să tratăm partea oncologică doar pe partea de pneumologie, însă în momentul de față ne adresăm tuturor pacienților. Această specialitate de oncologie am deschis-o de curând, dar deja avem pacienți. Am angajat doi medici de oncologie, pe unul l-am angajat prin transfer de la Spitalul Județean de Urgență Baia Mare, care are experiență și celălalt medic este tânăr, acum a terminat”, a declarat Mădălina Câmpean, managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Baia Mare.

În continuare, conducerea unității medicale a depus o cerere de finanțare la Ministerul Sănătății, pentru diverse echipamente medicale, extrem de necesare.

„Avem nevoie neapărat de un CT (n. red. computer tomograf) mai performant, deoarece vrem să facem puncție ecoghidată, pentru că medicii îi avem, dar nu avem CT-ul necesar. Am discutat la minister și pentru completarea trusei de EBUS (n. red. Ecobronhoscopie). Noi facem deja ecobronhoscopie, această investigație se face în doar patru centre din țară, dar noi nu avem trusa completă. Ea costă 112.000 euro”, a mai explicat Mădălina Câmpean.