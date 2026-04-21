Aproape 850 de șoferi sancționați pentru viteză excesivă în Maramureș

Polițiștii rutieri din Maramureș au derulat, în perioada 13-19 aprilie, acțiuni ample pentru verificarea respectării vitezei legale, în cadrul campaniei europene „ROADPOL – SPEED”.

Scopul acțiunilor a fost reducerea accidentelor rutiere cauzate de viteză și creșterea siguranței pe drumurile publice.

Pe parcursul unei săptămâni, peste 60 de polițiști au acționat pe principalele drumuri din județ, folosind 22 de aparate de măsurare a vitezei.

În total, au fost constatate aproximativ 850 de abateri de la regimul legal de viteză. Pentru 56 de șoferi, polițiștii au reținut permisele de conducere, deoarece au depășit cu mai mult de 50 km/h limita legală.

De asemenea, șase conducători auto au fost surprinși circulând cu viteze foarte mari, cu peste 70 km/h peste limita admisă. În aceste cazuri, permisele au fost reținute pentru 120 de zile, fără drept de circulație.