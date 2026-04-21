Bărbat reținut după un accident rutier și mai multe încălcări ale legii

Un bărbat de 36 de ani a fost reținut de polițiști, după ce ar fi provocat un accident rutier și ar fi comis mai multe infracțiuni la regimul rutier.
Incidentul a avut loc duminică, 19 aprilie, pe D.J. 109F, în localitatea Lăpuș. Potrivit polițiștilor, bărbatul ar fi condus un motocross și ar fi accidentat o femeie de 64 de ani, care traversa strada pe trecerea de pietoni. Victima a fost rănită și transportată la spital pentru îngrijiri medicale.
După accident, conducătorul vehiculului ar fi părăsit locul faptei, fără acordul polițiștilor. Acesta a fost găsit la scurt timp pe raza localității.
Testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,67 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, bărbatul a fost dus la spital pentru stabilirea exactă a alcoolemiei.
În urma verificărilor, polițiștii au mai stabilit că motocrossul nu era înmatriculat, iar bărbatul nu deținea permis de conducere pentru categoria respectivă.
Pe numele său a fost deschis dosar penal pentru mai multe infracțiuni, printre care conducere sub influența alcoolului, conducere fără permis, conducerea unui vehicul neînmatriculat și părăsirea locului accidentului.
Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și apoi arestat preventiv pentru 30 de zile.
