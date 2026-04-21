Circa 65% din bugetul orașului Baia Mare merge spre dezvoltare

Bugetul general al Băii Mari a fost adoptat săptămâna trecută în plenul Consiliului Local. Cu toate că este un buget ”de subzistență”, se pare că mai bine de jumătate din el va merge spre dezvoltare.

Ca o analiză comparativă, referitoare doar la ultimii ani, creșterea procentului alocat proiectelor de investiții este mare. ”În 2024, procentul pentru investiții a fost de 20%. În 2025, acest procent aproape s-a dublat ajungând la 35%. L-am văzut și simțit fiecare dintre noi la tot pasul prin șantierele deschise în tot orașul. 65% din buget alocat investițiilor în 2026 este cu adevărat un record și o provocare. Nu va fi ușor de atins, dar premise există dacă ținem cont de numărul proiectelor pe care le avem în desfășurare și câte suntem obligați să le terminăm”, a explicat Horia Buhan, administratorul public al Municipiului Baia Mare. Banii alocați investițiilor în acest an sunt un record absolut: ”Din fiecare leu pe care Municipiul Baia Mare îl cheltuie în 2026, 65 de bani merg spre dezvoltare. Vorbim despre poate cel mai ambițios buget de investiții pe care l-a avut vreodată Baia Mare, aproximativ 800 de milioane de lei”, a completat și edilul Doru Dăn­cuș. În cifre, bugetul general pentru 2026, care cuprinde și instituțiile subordonate, totalizează 1,35 miliarde lei. Bugetul local propriu-zis se ridică la aproximativ 1,21 miliarde lei, din care peste 65%, adică aproape 800 de milioane de lei, merg spre investiții și proiecte de dezvoltare.