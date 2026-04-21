Explozie la un operator economic din Baia Mare

O explozie a avut loc în cursul zilei de luni, 20 aprilie, într-o încăpere a unui operator economic din municipiul Baia Mare, situat pe bulevardul Regele Mihai I.

La fața locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului Baia Mare, cu trei autospeciale de stingere, un echipaj de terapie intensivă mobilă, un echipaj SMURD de prim ajutor și un echipaj de descarcerare.

Ca măsură de siguranță, au fost evacuați toți cei aflați în interior: aproximativ 42 de angajați și 300 de clienți.

În urma incidentului, o persoană a fost rănită la un membru superior și a primit îngrijiri medicale la fața locului, fiind apoi transportată la spital. Nu au fost alte victime.

Echipajele de intervenție au identificat scurgeri la instalația de CO2, acestea ducând la acumularea de dioxid de carbon în interiorul spațiului.