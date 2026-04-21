Manifestări pregătite în Sighetu Marmației pentru 700 de ani de la prima atestare documentară

Anul acesta, orașul Sighetu Marmației marchează un moment de o aleasă însemnătate: 700 de ani de la prima sa atestare documentară. Șapte secole de istorie vie, de demnitate, de credință și de continuitate.

În acest context, autoritățile vor să marcheze cum se cuvine acest lu­cru, prin mai multe manifestări dedicate: ”Între 14 și 17 mai vom celebra acest jubileu așa cum se cuvine unui oraș cu o moștenire atât de bogată și cu o comunitate atât de puternică. Vom aduce împreună momente solemne, manifestări culturale și evenimente dedicate tuturor generațiilor, pentru a onora trecutul, a prețui prezentul și a privi cu încredere spre viitor. Această aniversare nu este doar o filă de istorie, ci o mărturie a continuității noastre. Este prilejul de a ne aduce aminte de înaintașii care au clădit Sighetul, de a le mulțumi și de a duce mai departe moștenirea lăsată de ei”, au declarat cei din administrația municipiului.