Măsurișul oilor la Negreia, tradiție din străbuni

An de an, după sărbătorile de Paște, crescătorii de ovine participă la un moment mult așteptat, numit măsurișul oilor. Un astfel de eveniment, cu tradiție din străbuni, a avut loc în satul Negreia.

Aici gazdă de stână este Găvrilă Pintea, care deține singura stână din localitate. Rând pe rând, au dispărut trei turme de oi care erau pe vremuri în sat. Acum, doar Găvrilă Pintea cu soția Maria și feciorul Vasile mai păstrează această tradiție. Stâna amplasată într-un peisaj paradisiac, a fost binecuvântată părintele Ionuț Costin, parohul bisericii ortodoxe din sat.

Gospodarii au continuat cu mulsul oilor, acțiune importantă pentru că prin măsurarea laptelui muls se împart cotele de caș și urdă pe familie. Fiecare știind la ce cantitate de produse va avea dreptul până la toamnă. Apoi, cu toții, au petrecut în natură și s-au înfruptat din bucatele pregătite de “chef Miși“ și Romelia Husti, cea care și-a aniversat și ziua de naștere.

Găvrilă Pintea a fost cioban păstorind oile altora. În urmă cu șase ani, s-a decis să-și crească animale, iar acum e stăpânul oilor sale, deținând peste 200 de capete. Viața oierului nu e tocmai ușoară. Că-i vreme bună, că-i rea, trebuie să fie prezent în mijlocul oilor. Lucrează zi și noapte, în plus mai trebuie să facă față prădătorilor sălbatici. “Am drag de oi. Toată afacerea o fac pe cont propriu, iar din puțina subvenție primită de la stat, îmi achit o parte din cheltuielile cu îngrijitul oilor. Mă bucur că pot păstra această tradiție și, în plus, îi pot ajuta pe alții care au câteva oi doar ca să aibă puțină brânză necesară pentru familie. Din nefericire, sunt tot mai puțini oameni serioși care să iubească și să îngrijească bine animalele. Noi facem tot ce ne stă în putință să păstrăm această tradiție”, spune Găvrilă Pintea.

Măsurișul oilor a fost o oportunitate să vezi pe viu tradițiile din Negreia, să le oferi o lecție de viață copiilor, dar mai ales să te simți bine alături de cei dragi, departe de gălăgia orașului.

Vasile Gherman