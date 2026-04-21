Primăria Baia Mare va scoate la vânzare fostul sediu BCR

În 15 octombrie 2023, autoritatea publică din Baia Mare, condusă pe atunci de edilul Cătălin Cherecheș, a achitat 1 milion de euro ca ultimă tranșă de bani către BCR, plătind astfel fostul sediu central al instituției bancare din Maramureș. A fost o tranzacție imobiliară care s-a ridicat la 2,2 milioane de euro (circa 11 milioane de lei – plătiți în două tranșe).

Achiziția clădirii de pe Bulevardul Unirii nr. 15 a fost motivată atunci prin faptul că acolo va fi mutată primăria, începând cu 1 decembrie 2023. Însă de atunci și până anul trecut nu s-a făcut nimic. Clădirea, care necesita investiții în reabilitare și recompartimentare, a rămas la același stadiu. Asta până în luna mai 2025, când în imobil s-a mutat provizoriu Consiliul Județean Maramureș. Dar asta doar pe durata lucrărilor de reabilitare a Palatului Administrativ. Însă acum, când primăria a decis să cumpere și sediul Remin, fostul sediu BCR nu mai are nicio utilitate pentru actualul proprietar, ci reprezintă doar un bun în plus la patrimoniu. În aceste condiții, soarta imo­bilului pare pecetluită.

”După semnarea contractului de achiziție a sediului Remin și introducerea sa în patrimoniul municipiului Baia Mare urmează să vedem pe ce linie de finanțare putem să aplicăm, pentru a putea să îl reabilităm și să îi dăm ca destinație sediu administrativ al Primăriei municipiului Baia Mare. Totodată, după ce încheiem această tranzacție, vom demara procedurile pentru scoaterea la vânzare a sediului de la BCR. Cred că este o acțiune firească în condițiile în care evident că avem nevoie de resurse pentru a cofinanța reabilitarea acestui spațiu și altor proiecte. Nu dorim să devenim nici un fel de agenție imobiliară, să ne împroprietărim cu tot felul de spații, atâta vreme cât avem noi destule spații în patrimoniu pe care, din păcate, nu putem să le întreținem, sau să le reabilităm. Cred că sunt în asentimentul tuturor când spun că cea mai bună măsură luată pentru clădirea BCR este scoaterea la licitație și evident, în Consiliul Local, vom dezbate acest lucru. Cu întocmirea unui raport de evaluare, bineînțeles, și apoi în baza acestuia, elaborarea unui ca­iet de sarcini și apoi efectiv procedura de licitație”, a spus primarul Doru Dăncuș.