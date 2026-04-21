Schimb de informații, cunoștințe și… prietenii

Voluntarii din programul Om Bun ASSOC au acceptat invitația Crucii Roșii Române – Filiala Maramureș și au susținut un workshop de dezvoltare personală și teambuilding pentru voluntarii lor.

”Pentru că tema lunii a fost «Interculturalitate – Diversitatea ne unește», workshopul a prins viață în jurul acestei idei, mai ales că echipa voluntarilor ESC (n. red. Corpul European de Solidaritate) de la ASSOC include tineri din România, Franța, Tunisia și Italia, fiecare prezentând un strop de «acasă» participanților la workshop. Voluntarii și-au prezentat locurile de unde vin, tradițiile și poveștile mai puțin cunoscute despre țările de origine, arătând partea nevăzută și autentică a culturii lor. Au fost exerciții practice, activități de echipă, dar și scenete de teatru despre stereotipuri culturale, unele amuzante, altele care au dat de gândit, iar în final s-a creat acea conexiune și energie bună, necesară în orice activitate de voluntariat”, au punctat oficialii Asociației ASSOC.