Start la proiectul dedicat vârstnicilor din Recea

Primăria Recea a început o activitate grea, complexă și în același timp emoționantă. Este vorba despre îngrijirea persoanelor vârstnice la domiciliu, persoane aflate într-o stare accentuată de vulnerabilitate. Aceasta se realizează în baza proiectului în valoare de 9,3 milioane de lei, al cărui beneficiar este Comuna Recea. ”Continuăm construcția centrului și facem în același timp îngrijirea la domiciliu cu o echipă dedicată, cu o echipă convinsă că este mare nevoie de așa ceva în comunitatea noastră”, a spus Alexandru Ardelean, primarul din Recea.