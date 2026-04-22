Acțiuni de prevenire în școlile din Vișeu de Sus

Polițiștii din Vișeu de Sus au derulat, marți, 21 aprilie, activități de informare și prevenire în trei unități de învățământ din oraș.

La acțiuni au participat polițiști din cadrul Biroului de Siguranță Școlară, Poliției Orașului Vișeu de Sus, Serviciului de Investigare a Criminalității Economice și Serviciului Criminalistic – Grupa Canină.

Activitățile au avut ca scop informarea elevilor despre riscurile consumului de droguri, absenteismului școlar și comportamentului violent. Totodată, polițiștii au verificat și mai mulți agenți economici din apropierea școlilor, pentru a vedea dacă respectă legea privind vânzarea de produse către minori.

Au fost prezenţi elevi de la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă, Liceul Teoretic „Bogdan Vodă” și Școala Gimnazială Nr. 7. Aceștia au discutat deschis cu polițiștii și au primit informații despre problemele cu care se pot confrunta la vârsta adolescenței, cum ar fi influența anturajului sau presiunea grupului.

Mesajul transmis elevilor a fost că informarea și prevenirea sunt cele mai importante metode de protecție, iar cererea de ajutor din partea părinților sau profesorilor este un semn de responsabilitate.

În paralel, polițiștii au făcut controale la mai multe firme din zonă. Pentru neregulile constatate au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare totală de 17.000 de lei, conform legii.

Pe parcursul activităților, polițiștii au beneficiat de sprijinul jandarmilor.