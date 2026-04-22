Doi răniți după un accident în Pasul Hera

Un accident rutier soldat cu doi răniți a avut loc pe DN 18, în Pasul Hera, marți, 21 aprilie, în jurul orei 18.20.

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sighetu Marmației au fost solicitați să intervină la fața locului.

Din primele verificări, s-a stabilit că un bărbat de 68 de ani, care conducea un autoturism dinspre Vișeu de Sus spre Sighetu Marmației, ar fi pierdut controlul volanului din cauza unor preocupări care i-au distras atenția. Mașina a părăsit partea carosabilă și a lovit un copac.

În urma impactului, atât șoferul, cât și o femeie de 66 de ani, pasageră în autoturism, au fost răniți. Cei doi au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii continuă cercetările, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmației, pentru a stabili exact cum s-a produs accidentul.