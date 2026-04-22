Identificarea domeniului public al comunei Bocicoiu Mare cu drona

Pentru a putea identifica cu exactitate tot domeniul public al comunei și pentru a definitiva nomenclatorul stradal (denumire străzi, atribuire numere noi de casă etc), și totodată pentru a delimita exact intravilanul comunei Bocicoiu Mare, în aceste zile, pe raza comunei se efectuează zboruri cu drona, anunță administrația locală.

„Aceste zboruri cu drona sunt efectuate de către o firmă autorizată cu toate avizele necesare și au ca scop: denumirea străzilor și atribuirea de numere noi de case pentru a facilita și a scădea timpii de reacție în caz de urgențe (pompieri, salvare etc). Delimitarea exactă a intravilanului comunei pentru a putea elibera mult mai rapid și eficient autorizațiile de construire. Identificarea exactă a domeniului public al comunei noastre”, au mai explicat cei din primăria Bocicoiu Mare.