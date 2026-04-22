În Maramureș, elevi și cadre didactice din școli și grădinițe vor deveni eroi ai mediului

Prin proiectul EcoSalvatorii, derulat de Asociația Acces la Viitor, copiii cu vârste între 4 și 10 ani învață cum să transforme gesturile mici în fapte care schimbă lumea, devenind adevărați eroi ai mediului. Proiectul se desfășoară simultan în cinci județe din Transilvania, respectiv Cluj, Bihor, Sălaj, Satu Mare și Maramureș.

În cadrul proiectului, copiii descoperă cât este de important să economisească resursele (precum apă, energie sau alimente) și să evite risipa de orice fel. Cei mai mici ecosalvatori vor descoperi că fiecare gest, indiferent cât de mic pare, de la oprirea apei când se spală pe dinți, până la reducerea risipei alimentare, devine un pas concret pentru un viitor sustenabil. Astfel, alături de părinți și liderii EcoSalvatori, fiecare dintre ei devine un erou al mediului.

La ediția din acest an vor participa 158 de copii și cadre didactice din 5 școli și grădinițe din județul Maramureș. Tema celei de-a șasea ediții a proiectului EcoSalvatorii este EcoNomisirea. Ambasadorii proiectului vor participa la activități alături de copii și le vor arăta cât de importantă este economisirea. Activitățile proiectului includ: crearea unui jurnal de economisire, cu cinci provocări săptămânale și contabilizarea faptelor eco bune realizate; organizarea de concursuri cu premii, inclusiv vouchere de 100 lei; activități recreative, precum dansul EcoSalvatorilor; grupul EcoSalvatorii, o comunitate online plină de idei și inspirație unde participanții din cele cinci județe schimbă idei și bune practici.

Finalul proiectului va avea loc în perioada 2-9 iunie, atunci când, în fiecare reședință de județ, va fi organizat Marșul EcoPălăriilor, un simbol al angajamentului pentru natură și educație sustenabilă. Copiii vor crea pălării din materiale reciclate și, prin ele, vor transmite mesaje despre importanța protejării mediului înconjurător, transformând creativitatea și joaca în fapte mici cu impact mare pentru planetă.

Un element distinct al proiectului îl reprezintă echipa de 10 lideri EcoSalvatori, persoane remarcabile care îi vor ghida pe copii prin exemplul lor personal. Fiecare lider reprezintă un domeniu eco, arătând că faptele mici pot avea un impact mare asupra mediului.

În județul Maramureș, liderii EcoSalvatori din acest an sunt: Mirela Retegan, jurnalist și fondator Gașca Zurli – EcoRespect, Elena Birtoc, Co-Founder & CEO, Carel Woodworks – EcoResurse, Ioan Doru Dăncuș, primarul municipiului Baia Mare – EcoLocal, Anamaria Chiorean, fondatoarea ThoSay – EcoNomisire, Anca Dinu, jurnalistă și fondatoarea Agenției Add PR – EcoColectare, Dorin Farcaș, fondator Asociația Miez de Natură – EcoTransport, Cosmina Stoia, artizan contemporan și fondator FairyLand – EcoReutilizare, Emese Elek, biolog – EcoReciclare, Riana Matioc, Asociația Acces la Viitor – EcoPlantare, Mihai Oprean, cofondator Bigtime Production – EcoLogizare

Lansat în 2021 de Asociația Acces la Viitor, proiectul a crescut rapid: în 2025 a ajuns din Satu Mare în județele Sălaj și Cluj, iar în 2026 pășește și în Bihor și Maramureș, cu scopul de a inspira cât mai mulți copii să devină EcoSalvatori.