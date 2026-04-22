Se încheie eficientizarea serviciilor Primăriei Ulmeni, cu echipamente, dotări, programe, prin PNRR.
De asemenea, sunt la 98% blocurile pentru specialiști, mai se cere racordarea la rețeaua electrică, ne spune primarul Lucian Morar. Dar are și investiții noi: au început lucrări cu finanțare CNI pentru o creșă nouă pentru 40 de copii. De asemenea, s-a dat ordin de începere a lucrărilor pentru schimbarea a 588 de lămpi de iluminat noi, în rețeaua de iluminat public din satele aparținătoare orășelului.
Încep investiții noi la Ulmeni, altele pe sfârșit
