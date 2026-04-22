Remiză în derby-ul dintre Șomcuta și Recea

Etapa a treia din play-off-ul Ligii 4 a adus un rezultat important în lupta pentru primele locuri. Progresul Șomcuta Mare a terminat la egalitate cu liderul Academica Recea, scor 1-1, însă echipa din Recea își păstrează fără probleme poziția de lider. Academica are acum 44 de puncte și rămâne pe locul 1, în timp ce Avântul Bârsana este pe locul secund, cu 37 de puncte.

În play-out s-a disputat prima etapă, iar situația din clasament este una strânsă. Chiar dacă a pierdut în această rundă, AFC Atletic Lăpuș rămâne lider, cu 19 puncte. Pe locul al doilea se află Zorile Moisei, cu 15 puncte, iar Prosport Fărcașa este foarte aproape, la doar un punct distanță.

Play-off, etapa 3: Avântul Bârsana – Iza Dragomirești 4-1; Progresul Șomcuta Mare – Academica Recea 1-1; FC Șișești – Bradul Vișeu de Sus 5-0.

Play-out, etapa 1: Atletic Lăpuș – Zorile Moisei 0-3; ACS Remeți 2024 – Salina Ocna Șugatag 1-2; Recolta Săliștea de Sus – Prosport Fărcașa 1-4; Minerul Baia Sprie – FC Suporter Baia Mare 3-0 (FC Suporter s-a retras din competiție).