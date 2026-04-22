Reținut pentru trafic de migranți

Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Poienile de sub Munte, împreună cu lucrătorii Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Maramureș, au desfășurat, marți, două percheziții domiciliare în localitatea Poienile de sub Munte.

Acțiunea a avut loc sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș, într-un dosar privind infracțiunea de trafic de migranți.

În urma cercetărilor, polițiștii s-au sesizat din oficiu în legătură cu un cetățean român de 40 de ani, care ar fi transportat doi cetățeni ucraineni intrați ilegal în România. Pentru acest serviciu, bărbatul ar fi primit 50 de euro pentru fiecare persoană.

În urma perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate mai multe bunuri care pot fi folosite ca probe în anchetă: un autoturism de teren înmatriculat în România, două telefoane mobile și suma de 52.350 de euro.

De asemenea, pe numele bărbatului a fost emis un mandat de aducere. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore, iar apoi prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă. Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Maramureș a decis arestarea preventivă a inculpatului pentru 30 de zile.