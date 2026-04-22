Un sector al autostrăzii Sibiu-Pitești ar putea fi deschis înainte de termen

Directorul CNAIR, Cristian Pistol, anunță că un sector al autostrăzii Sibiu-Pitești ar putea fi deschis anul acesta înainte de termen. Ca urmare se va putea circula pe aproape jumătate din suprafața totală a șoselei.

Anunțul a fost făcut miercuri, de Cristian Pistol, pe Facebook.

„Doar 10 procente ne mai despart de deschierea circulației pe încă o secțiune a autostrăzii Sibiu-Pitești (A1)! Pe șantierul secțiunii 4 (Tigveni – Curtea de Argeș), în lungime de 9,86 km, constructorul austriac (PORR) este mobilizat cu 450 de muncitori și 130 de utilaje și desfășoară următoarele lucrări: terasamente: excavații și umpluturi, suprastructură: așternere balast stabilizat și mixtură asfaltică, structuri: la cele 12 poduri și pasaje de pe traseu se montează parapet metalic și se instalează țevile de scurgere a apelor pluviale și rosturile de dilatație, iluminat rutier și ITS”, a explicat directorul CNAIR.

Potrivit acestuia, la tunelul Momaia se montează echipamentele și sisteme pentru siguranța circulației, iar la sensul giratoriu Tigveni s-a finalizat așternerea stratului de legătură.

Lucrările s-ar putea termina cu câteva luni mai devreme.

„Dacă se va menține actualul ritm de lucru, anul acesta se va putea deschide circulația pe această secțiune cu aproximativ 6 luni mai devreme față de termenul contractual (februarie 2027). Se va circula astfel pe aproape 54 km din cei 122 km ai autostrăzii Sibiu-Pitești (A1)”, a adăugat Cristian Pistol.

Valoarea contractului este de 1,678 miliarde de lei, fără TVA, iar sursa de finanțare este asigurată prin Programul Transport 2021-2027.

(sursa: Mediafax)