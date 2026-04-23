241 locuri de muncă disponibile în Maramureș

În această săptămână, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș pune la dispoziția celor interesați 241 locuri de muncă vacante.

Se caută: ajutor bucătar, ambalator manual, asistent personal al persoanei cu handicap grav, brutar, conducători auto, confecționer articole hârtie, femei de serviciu, îngrijitor clădiri, lăcătuși mecanici, lucrători comerciali, lucrător pentru drumuri și căi ferate, lucrător sortator deșeuri reciclabile, manipulanți mărfuri, muncitori necalificați, operator la confecționarea industrială a articolelor de sport și protecție din piele și înlocuitori, pedagog de recuperare, pizzer, vânzători, vopsitor industrial, ucenici, dar și administrator societate comercială, agent de turism, asistent manager, contabil, designer grafică (studii superioare), manager de zonă, manager general, medic stomatolog, specialist resurse umane.

Cei interesați pot obține mai multe informații de la sediul AJOFM Maramureș, Baia Mare, str. Hortensiei 1/A, tel. 0262 227 821, e-mail: ajofm.mm@anofm.gov.ro.

Învățământul primar – Fără studii (22):

• ajutor bucătar (9)

• confecționer articole hârtie (1)

• îngrijitor clădiri (1)

• lucrător sortator deșeuri reciclabile (3)

• muncitor necalificat la ambalarea produselor solide și semisolide (1)

• muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (22)

• muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (19)

• muncitor necalificat în industria confecțiilor (1)

• muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (5)

Studii gimnaziale – Școala Generală (68):

• ajutor bucătar (4)

• ambalator manual (12)

• brutar (5)

• cameristă hotel (1)

• designer grafică (studii medii) (2)

• femeie de serviciu (2)

• lucrător bucătărie (spălător vase mari) (1)

• lucrător comercial (2)

• lucrător pensiune turistică (3)

• manipulant mărfuri (11)

• operator la confecționarea industrială a articolelor de sport și protecție, din piele și înlocuitori (5)

• operator la mașina de etichetat (1)

• ospătar (chelner) (2)

• patiser (7)

• pizzer (1)

• ucenic (7)

• vopsitor industrial (2)

Studii liceale – Liceu de specialitate (30):

• asistent medical generalist (1)

• asistent personal al persoanei cu handicap grav (1)

• croitor-confecționer îmbrăcăminte, după comandă (1)

• director magazin (1)

• electrician exploatare rețele electrice (3)

• excavatorist pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate (1)

• operator la mașini-unelte cu comandă numerică (10)

• operator mase plastice (2)

• pedagog de recuperare (1)

• secretară (1)

• șef raion/adjunct mărfuri alimentare/nealimentare (1)

• șef schimb (2)

• șef serviciu marketing (1)

• tehnician mecanic (1)

Studii liceale – Liceu Teoretic (24):

• agent comercial (1)

• bucătar (1)

• conducător auto transport rutier de mărfuri (1)

• controlor calitate (1)

• inspector în domeniul securității și sănătății în muncă (1)

• lucrător comercial (4)

• lucrător pentru drumuri și căi ferate (1)

• manichiurist (1)

• mercantizor (1)

• programator fabricație/lansator fabricație (1)

• șef departament mărfuri alimentare/nealimentare (1)

• tapițer (1)

• vânzător (9)

Studii Profesionale – Școală Profesională (44):

• agent de securitate (1)

• agent de vânzări (2)

• bucătar (3)

• conducător auto transport rutier de mărfuri (2)

• conducător auto transport rutier de persoane (2)

• dulgher (exclusiv restaurator) (5)

• electrician echipamente electrice și energetice (2)

• electrician în construcții (8)

• fierar betonist (10)

• lăcătuș mecanic (2)

• lucrător pensiune turistică (1)

• ospătar (chelner) (1)

• șofer de autoturisme și camionete (1)

• tâmplar manual ajustor montator (1)

• tâmplar universal (1)

• ucenic (2)

Studii Postliceale (3):

• asistent veterinar (1)

• conducător auto transport rutier de mărfuri (2)

Studii Universitare (10):

• administrator societate comercială (1)

• agent de turism (1)

• asistent manager (1)

• contabil (1)

• designer grafică (studii superioare) (2)

• manager de zonă (1)

• manager general (1)

• medic stomatolog (1)

• specialist resurse umane (1)