Când se finalizează lucrările la piețele Revoluției și Universității

Câteva dintre șantierele care creează disconfortul cel mai mare în oraș, din punctul de vedere al traficului, în primul rând, se vor închide curând, spun autoritățile. Însă au început altele noi, dar acesta este prețul plătit de noi toți pentru modernizarea orașului.

„În lunile următoare, se vor finaliza și alte șantiere finanțate prin PNRR, dar nu numai. Când zic, nu numai, mă gândesc, în special, la cele două piețe, Revoluției și Universității, dar și la strada Victoriei, care astăzi, sunt cele mai mari generatoare de restricții de circulație și nervi, alături de proiectele de reabilitare a bulevardelor și a rețelelor de apă, canalizare și gaze naturale, care, de asemenea, sunt în top”, a declarat Horia Buhan, administrator public al Municipiului Baia Mare.