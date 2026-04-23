Internările, limitate în unele spitale din țară. Cum stă Maramureșul

Unele spitale din țară și-au limitat internările, după ce au depășit bugetul alocat de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS). În acest context, CNAS vine cu o serie de precizări, privind situația internărilor și execuția bugetară a spitalelor. Potrivit instituției, situația actuală are un caracter temporar, fiind determinată în principal de adoptarea cu întârziere a bugetului pentru anul 2026, precum și de introducerea, prin legea bugetului, a unor limite lunare de cheltuieli.

„Subliniem că bugetul alocat CNAS pentru anul 2026 este unul relativ adecvat, asigurând resurse financiare suficiente pentru toate domeniile de asistență medicală, inclusiv – și în mod special – pentru sectorul spitalicesc.

În același timp, CNAS atrage atenția că, deși spitalele beneficiază de cea mai mare alocare bugetară (aproximativ 34 miliarde lei), este necesară o reformă a modelului de finanțare, în sensul: aplicării principiului «banii urmează pacientul»; orientării finanțării către servicii medicale efectiv realizate; eliminării situațiilor de finanțare a ineficienței sau a inactivi­tății”, anunță reprezentanții CNAS, într-un comunicat de presă.

Conducerea Spitalului Județean de Urgență Baia Mare a declarat că niciunui pacient nu-i va fi refuzată internarea, dacă starea sa de sănătate impune necesitatea de îngrijiri spitalicești.

„Din punctul de vedere al pacienților care se prezintă la noi, Spitalul Județean de Urgență nu va obstrucționa niciun fel de consult sau de internare, indiferent de sumele care ni se decontează sau nu de către Casa de Asigurări. Aceasta este politica noastră. Eu ca șef de instituție și ca medic și la fel, nici colegii mei, nu putem să condiționăm actul medical de o anumită sumă care va fi sau nu decontată. Accesul pacienților la servicii și îngrijiri medicale este gratuit”, a declarat, pentru Graiul Maramureșului, Rareș Pop, managerul Spitalului Județean de Urgență Baia Mare.

Reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Maramureș au precizat că, în județul nostru, nu există situații în care internările să fie limitate. La nivel național, au fost înregistrate cazuri izolate, în capitală.

„Pacienții trebuie să primească informații corecte, pe înțelesul lor. Când apar temeri legate de internări, rolul nostru este să explicăm ce se întâmplă și ce tip de măsuri sunt luate pentru ca accesul la servicii medicale să nu fie afectat”, a declarat Adrian Mădăras, director general Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș.

În același timp însă, oficialii CNAS semnalează necesitatea creșterii eficienței utilizării fondurilor publice și a reducerii risipei, în special în domeniul achizițiilor publice. „Analizele preliminare indică diferențe semnificative între spitale comparabile (ca profil și complexitate), în ceea ce privește: indicatorii de activitate; performanța financiară; costurile aferente serviciilor medicale. În plus, CNAS dezavuează anumite practici semnalate recent în spațiul public, precum impunerea de către unii manageri de spitale publice a unor «norme minime sau maxime» de internări pentru medici. Aceste practici sunt în atenția corpului de control al CNAS, iar CNAS colaborează în acest sens cu alte instituții ale statului”, concluzionează responsabilii instituției, într-un comunicat de presă.