Primarul din Baia Mare, la București pentru obținerea creditului de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

Primarul municipiului Baia Mare, Doru Ioan Dăncuș, s-a deplasat marți în capitală pentru a rezolva ultimele blocaje administrative ce stau în calea obținerii creditului de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. Cu această ocazie, el a trecut și pe la Ministerul Dezvoltării.

„Am făcut o vizită fulger în Capitală. Am avut două opriri. Una la Ministerul Finanțelor unde, alături de directorul de gestiune bugetară din Primăria Baia Mare, Ioana Băban, am avut câteva discuții tehnice legate de documentația depusă la Comisia de Avizare a Împrumuturilor Locale (CAIL), pentru obținerea avizului acesteia. Alta la Ministerul Dezvoltării, pentru semnarea unor acte adiționale la contractele de finanțare incluse în lista investițiilor pe care le vom realiza cu ajutorul acestui credit. Așa cum știți, nu pierdem vremea. Am bifat ce era de bifat și ne întoarcem acasă. Fără a le menționa numele de această dată, țin să le mulțumesc celor care au făcut posibile și întâlnirile de aici. Oameni care iubesc Baia Mare, adevărați prieteni și parteneri ai băimărenilor, care prin implicarea lor contribuie la dezvoltarea acestui oraș”, a spus Doru Dăncuș, primarul municipiului.