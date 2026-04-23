Un nou ciclu al programului „Școala Mamei” începe la Spitalul Județean

Spitalul Județean de Urgență Baia Mare demarează un nou ciclu al programului „Școa­la Mamei”, care se va desfășura în perioada 30 aprilie – 11 iunie 2026.

Cursurile se vor desfășura atât în incinta unității spitalicești, cât și la Policlinica nr. 2. Participarea este gratuită, iar instruirile se adresează în special viitoarelor mămici, care doresc să afle detalii despre supravegherea sarcinii și îngrijirea nou-născuților.

„În cadrul «Școlii Mamei», veți primi îndrumare de la medici și specialiști despre fiecare etapă a sarcinii, naștere, alăptare și îngrijirea bebelușului, dar și despre echilibrul emoțional atât de important pentru voi și pentru copilul vostru”, explică conducerea spitalului. Pentru a lua parte la cursuri, nu este necesară o programare.