Cenușă-n cap pentru cei responsabili. Nici vorbă

După o ceartă teribilă online cu președintele său, influencerul Tucker Carlson își pune cenușă în cap: „Voi fi bântuit multă vreme de faptul că am jucat un rol în alegerea lui Trump ca președinte. Și vreau să spun că îmi pare rău că am manipulat poporul”. O mai face și fosta senatoare republicană Marjorie Taylor, și ea își pune cenușă-n cap. Din păcate, e nesemnificativ, la răul făcut. Nici urmă de cenușă în Ungaria, ceva-ceva a zis Orban, dar nu foarte credibil. La noi? Fiecare moare cu Dreptatea și Adevărul lui. Doar așa ne-a învățat liderul Lumii Libere… dacă nu e de acord cu tine e dușman al Democrației și al Poporului, dacă zice ce-ai zis tu, e fake media, fake news.

La Radio Șanț circulă informații absolut șocante, îngrijorătoare. Generalii i-au interzis lui Trump să se apropie de valiza aceea cu buton, se enervase atât de rău pe Iran, că era gata să intervină. E nervos și pe Rubio că nu rezolvă ce de fapt i-a dat ginerelui și partenerului de afaceri să rezolve. Dar și pe Hegseth că „l-a băgat în război”, deși toată lumea zice că autorul e Bibi. Și pe Witkoff, că îl face să arate ca un clovn. Sâc! Israelul a luat o lovitură drastică de imagine, de mai trebuia, cu colonistul acela cu față neanderthaliană, dar și cu soldatul ce dobora cu securea o răstignire a lui Iisus. Nimeni cenușă în cap, ceva-ceva zicea Bibi, va căuta vinovați, dar sunt mari șanse să-i găsească în Liban, Gaza sau în Europa. Între timp, în SUA, democrații au succese electorale pe linie și se vorbește de debarcarea președintelui „pe caz de boală”. Rămân semnele de întrebare cu iz de dolar. De exemplu, patru companii imense au donat peste 60 de milioane de dolari Fondului Bibliotecii Trump, e vorba de ditamai ABC, Meta, X și Paramount. Biblioteca nu-i că deh, la ce e nevoie, Fondul a fost dizolvat, dar banii nu-s!! Sau Liga lui de golf, LIV Golf League, care e în faliment pentru că se retrage principalul finanțator, atenție… Fondul Public de Investiții al Arabiei Saudite!!! Liga a avut pierderi de 600 milioane numai în 2024… Despre ce NU vorbește nimeni, iar hăbăucul șef al FBI n-are cum, e dispariția din SUA în ultimii ani a zece oameni de știință de top. Morți sau dispăruți. Din zona nucleară sau aerospațială. Nimeni nimic, deși pare îngrijorător, nu? Cei dispăruți ar putea avea chiar nume noi, s-ar numi Cheng, Abdulah sau Serghei, nu?

Rușii fac joc de glezne punând Belarusul să se prefacă c-ar ataca, în timp ce mai încearcă o ofensivă în Donbas. Au tăiat și Internetul, ca să nu se facă vâlvă cu următoarea chemare în armată. Cică adună de pe stradă bețivi, boschetari, îi obligă să semneze și țuști pe front cu ei, înainte să se trezească. Între timp, minează litoralul Crimeei, de frica unei debarcări, ceea ce spune destul de mult despre starea de fapt a războiului.

Uite mostră neaoșă de cenușă-n cap, ca să știți cum stă treaba la noi… Ciolacu, acuzat că în loc să își vadă de Buzău, doar ar trebui să fie acolo la muncă de la 8 la 16, ca ceilalți șefi de Consilii Județene, stă în București în Herăstrău, în pent­house, cu o duduie, iar o firmă de Buzău îi plătește chiria. Urmează „cenușa”: „Nu e pent­house, e un apartament și nu eu plătesc chiria”. Noaptea minții… Și ne vine în cap vorba spusă cu nerv, cu obidă, de Franz Timmermans, fost prim-vicepreședinte al Comisiei Europene despre noi: „Problema României este tipică pentru țările din Africa și Asia, care deși sunt pline de resurse naturale, se zbat în sărăcie din cauza prostiei și hoției care colcăie în acele țări. Resursa umană ajunsă în fruntea țării e de o calitate atât de jalnică, încât reprezentanții ei, după ce că sunt hoți, sunt atât de proști încât își închipuie că pot păcăli pe toată lumea, deși ei nu sunt capabili să comunice nici măcar în limba maternă”. Buf. Cam atât despre cenușa-n cap. Numai eventual de nu ți-o pun alții… Cu titlu de erată sau de răsucit brișca-n rană, Maia Sandu face în vecini reîmpărțire administrativă…3000 de locuitori la o comună, minimum 10 județe. Nu raioane.