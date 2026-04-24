Deşeuri îngropate într-o zonă turistică din Maramureş

Un control inopinat, efectuat de prefectul judeţului Maramureş, Florian Sălăjeanu, la Bârsana, în prezența oficialilor din Garda de Mediu, Agenția pentru Protecția Mediului și ai Inspectoratului Județean de Poliție, a scos în evidenţă o situaţie gravă. Într-o zonă de o frumusețe aparte, a fost găsită o cantitate semnificativă de deșeuri măcinate, îngropate sub un strat de pământ provenit din excavări. Potrivit legislaţiei, îngroparea deşeurilor este infracţiune.

„Nu am crezut că voi descoperi în Maramureș așa ceva, dar sesizările pe care le-am primit s-au adeverit, din păcate. La o primă cercetare în teren, nu vorbim despre un incident izolat, ci despre o practică desfășurată în timp, iar acest fapt nu doar că este grav, ci ilegal, pentru că în România, îngroparea deșeurilor este infracțiune. După cum rezultă din verificările la fața locului și care trebuie confirmante de autorități, deșeurile care ar fi trebuit să ajungă la un centru autorizat de colectare de la Odorheiu Secuiesc au fost aruncate pe un teren privat, ferit de ochii curioșilor. Vorbim despre o sfidare a legislației în domeniul gestionării responsabile a deșeurilor”, a declarat prefectul judeţului Maramureş, Florian Sălăjeanu.

Pe de altă parte, reprezentantul Guvernului în teritoriu s-a declarat deranjat de diferența dintre realitatea din teren și ceea ce s-a prezentat oficial de către reprezentanții companiei de salubrizare. „Vorbim despre un operator important, care gestionează o parte semnificativă din deșeurile județului și cu atât mai mult, responsabilitatea acestuia ar fi trebuit să fie pe măsură”, a adăugat prefectul judeţului Maramureş. El a mai arătat că a sesizat instituțiile competente, care vor merge mai departe cu verificările și măsurile care se impun.