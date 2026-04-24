Diana Iluţ, prim-vicepreşedinte al Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism

Asociația Națională a Agențiilor de Turism din România are un nou președinte pentru mandatul 2026–2028: Cristian Bărhălescu.

A deținut Președinția Organizației Mondiale a Turismulu (OMT), în numele României, atunci când a avut funcția de Secretar de Stat pe Turism. În cadrul alegerilor, managerul Organizaţiei de Management a Turismului Maramureş, Diana Iluţ, a fost aleasă prim-vicepreşedinte, iar vicepreședinți au fost desemnaţi: Marius Berca (Christian Tour), Valeriu Claudiu Ștefan (Velmar Dreams Pitești) și Adrian Voican (Bibi Group4Travel).