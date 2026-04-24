Duel între vecine • CS Minaur Baia Mare – Metalurgistul Cugir

În ultima etapă a turului din play-off, CS Minaur Baia Mare joacă acasă cu Metalurgistul Cugir, partidă programată sâmbătă, 25 aprilie, începând cu ora 17.00, pe Stadionul „Viorel Mateianu”.

Confruntare în care echipa antrenată de Alexandru Pelici pleacă cu prima șansă la victorie, chiar dacă cele două adversare se află la egalitate înaintea duelului direct, cu 10 puncte. Doar că Minaur este echipa mai valoroasă, cel puțin pe hârtie, însă are și moralul ridicat în urma primului succes din această fază, 2-1 la Viitorul Arad. De partea cealaltă, Metalurgistul nu se regăsește deloc în acest play-off, având la activ doar o remiză, în prima rundă, cu SCM Zalău (1-1), în celelalte două dueluri înregistrând eșecuri cu Unirea Tășnad (1-2) și Sănătatea Cluj (0-1).

Program etapa 4, play-off (ultima a turului)

Vineri, 24 aprilie, ora 17.00: SCM Zalău – ACS Viitorul Arad; Sănătatea Cluj-Napoca – CSM Unirea Alba Iulia.

Sâmbătă, 25 aprilie, ora 17.00: AFC Unirea Tășnad – Politehnica Timișoara; CS Minaur Baia Mare – Metalurgistul Cugir.