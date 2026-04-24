Lucrări de apă/canal pe străzile 8 Martie și Independenței din Baia Mare

Primăria Baia Mare anunță că au început lucrările la rețeaua de apă – canal de pe strada 8 Martie. Ele fac parte din „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în Municipiul Baia Mare – C.L. 06, Extindere rețea canalizare, Reabilitare colector canalizare”. Acestea se vor desfășura până în data de 31 august 2026. Se va executa săpătură longitudinală deschisă 500 ml (cumulat) și transversal, branșamente 300 ml (cumulat), în zone de carosabil, trotuar și zone verzi. De asemenea, acestea se execută și pe bulevardul Independenței (tronson cuprins între imobil nr. 57, SC Influent – Dacia Service).