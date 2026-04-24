Lucrări de apă/canal pe străzile 8 Martie și Independenței din Baia Mare

Primăria Baia Mare anunță că au început lucrările la rețeaua de apă – canal de pe strada 8 Martie. Ele fac parte din „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în Municipiul Baia Mare – C.L. 06, Extindere rețea canalizare, Reabilitare colector canalizare”. Acestea se vor desfășura până în data de 31 august 2026. Se va executa săpătură longitudinală deschisă 500 ml (cumu­lat) și transversal, branșamente 300 ml (cumulat), în zone de carosabil, trotuar și zone verzi. De asemenea, acestea se execută și pe bulevardul Independenței (tronson cuprins între imobil nr. 57, SC Influent – Dacia Service).