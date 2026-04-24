Mașinile nu vor putea fi parcate în Piața Libertății, pe final de săptămână

Municipiul Baia Mare informează cetățenii că sâmbătă, 25 aprilie 2026, se desfășoară evenimentul „Deschiderea sezonului moto 2026”, organizat de Asociația „NORD 6 RIDERS”.

Acțiunea va cuprinde o expoziție moto și întrunire cu motocicliști în Piața Libertății, sâmbătă 25 aprilie 2026, începând cu ora 10:00, dar și parada moto, în aceeași zi, începând cu ora 13:00, pe următorul traseu: plecare P-ța Libertății – str. Podul Viilor – str. Victoriei – Piața Universității – Podul Unirii – bd. Unirii – bd. Regele Mihai I – girație Tanatorio – bd. Regele Ferdinand – str. Pășunii – str. Vasile Alecsandri – girație Semilună – bd. Regele Ferdinand – Piața Libertății, sosire. „În acest sens, se va elibera parcarea din Piața Libertății începând cu 24 aprilie 2026, ora 18:00”, au spus cei din administrație.