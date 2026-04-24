Municipiul Baia Mare informează cetățenii că sâmbătă, 25 aprilie 2026, se desfășoară evenimentul „Deschiderea sezonului moto 2026”, organizat de Asociația „NORD 6 RIDERS”.
Acțiunea va cuprinde o expoziție moto și întrunire cu motocicliști în Piața Libertății, sâmbătă 25 aprilie 2026, începând cu ora 10:00, dar și parada moto, în aceeași zi, începând cu ora 13:00, pe următorul traseu: plecare P-ța Libertății – str. Podul Viilor – str. Victoriei – Piața Universității – Podul Unirii – bd. Unirii – bd. Regele Mihai I – girație Tanatorio – bd. Regele Ferdinand – str. Pășunii – str. Vasile Alecsandri – girație Semilună – bd. Regele Ferdinand – Piața Libertății, sosire. „În acest sens, se va elibera parcarea din Piața Libertății începând cu 24 aprilie 2026, ora 18:00”, au spus cei din administrație.
Mașinile nu vor putea fi parcate în Piața Libertății, pe final de săptămână
