Proiectul Drumului Județean 182 B devine realitate

Autorită­țile maramureșene au detaliat ce se întâmplă cu proiectul Drumului Județean 182 B. Deja, drumul de la Șomcuta Mare până la Coaș este reabilitat. Se continuă cu tronsonul de 11 km, spre Baia Mare, pentru a avea un drum modern cap-coadă.

De asemenea, în planuri există reconstrucția a două poduri importante: podul de la Satu Nou de Jos și podurile de la Cătălina, care se vor transforma într-un singur pod lung de aproximativ 250 m, urmând să fie unul dintre cele mai lungi din județ. Investiția este în valoare de aproximativ 60 de milioane de lei. Lucrările sunt realizate de: ARL Strabag (de la Cătălina spre Baia Mare) și OpenTrans (de la Cătălina spre Coaș). Pe de altă parte, oficialii Consiliului Județean Maramureș au arătat că nu au lipsit nici sincopele. „Există o întârziere majoră la lucrările de canalizare care sunt realizate de firma Dimex 2000 Company, unde de peste un an se așteaptă soluții tehnice de la Vital, care să nu afecteze stabilitatea drumului. Noi nu am acceptat soluții riscante care să afecteze stabilitatea drumului și am cerut variante corecte și sigure, dar această întârziere, care nu este a noastră, pune presiune pe întreg proiectul”, a afirmat președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea. Drumul ar urma să fie finalizat până la finalul anului 2026. Reconstrucția podului de la Satu Nou de Jos ar urma să fie încheiată în maximum 1 lună și jumătate, cu termen de începere 15 iulie și termen de finalizare 1 septembrie 2026, iar podul de la Cătălina, în maximum 3 luni pentru reconstrucție (15 iunie – 15 septembrie).